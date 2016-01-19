Герметичные детективы

Герметичными называются детективы, в которых круг подозреваемых строго ограничен группой лиц, непосредственно присутствующих на месте преступления. Кто-то из них заведомо убийца, нужно лишь догадаться, кто именно.
«Герметичность» сюжета может обеспечиваться техническими средствами, например, транспортными: вагон поезда (Агата Кристи. Убийство в Восточном экспрессе), судно (Чарлз П. Сноу. Смерть под парусом), самолет (Агата Кристи. Смерть в облаках). Для изоляции используются географические (Агата Кристи. Десять негритят) или погодные условия (Сирил Хейр. Чисто английское убийство). Собственно, любое мероприятие, где все на виду, а посторонние туда попасть не могут, годится для герметичного детектива.
Как правило, сыщик (профессионал или любитель) лично присутствует на месте преступления в качестве гостя на вечеринке, пассажира, зрителя в театре и т.п. и зачастую собственными глазами видит гибель жертвы. В любом случае, все подозреваемые изначально в распоряжении сыщика – включай мозги и вычисляй убийцу.
В особый подвид герметичного детектива выделяется так называемое «убийство в закрытой комнате». Тут все наоборот: надежно запертое изнутри помещение (иногда под постоянным внешним наблюдением), в нем труп и больше никого. Совершенно не понятно, каким образом убийца туда проник и как оттуда выбрался. Обычно раскрытие хитроумного способа совершения преступления автоматически выявляет и убийцу.
Конечно, таких детективов намного меньше, чем просто герметичных. Но примечательно, что произведение, претендующее на лавры первого детектива в истории литературы, написано как раз в этом поджанре – «Убийство на улице Морг» Эдгара По. Отметились и классики: Артур Конан Дойл (Пестрая лента), Агата Кристи (Рождество Эркюля Пуаро). Был даже писатель, который «специализировался» на убийствах в закрытой комнате – Джон Диксон Карр. Он выдумывал совсем уж немыслимые головоломки.
Среди детективов, прочитанных мною за время пребывания в сообществе, герметичных так много, что все перечислять не буду. Назову лишь те, что отмечены оценкой «хорошо» и выше. Желательно, чтобы и вы, уважаемые сообщники, называли только хорошие, лично вам понравившиеся детективы.
Саймон Бекетт. Увековечено костями
Леонид Бобров. Нас было тринадцать
Стивен Брок. Кошки-мышки
Лео Брюс. Дело для трех детективов
Инна Булгакова. Иди и убей
Инна Булгакова. Соня, бессонница, сон, или Призраки Мыльного переулка
Инна Булгакова. Только никому не говори
Валерия Вербинина. В поисках Леонардо
Валерия Вербинина. Ее любили все
Валерия Вербинина. Званый ужин в английском стиле
Валерия Вербинина. История одного замужества
Валерия Вербинина. Статский советник по делам обольщения
Джон Вердон. Зажмурься покрепче
Джон Диксон Карр. Загадка Красной вдовы (запертая комната)
Джон Диксон Карр. Окно Иуды (запертая комната)
Джон Диксон Карр. Три гроба (запертая комната)
Джон Диксон Карр. Черные очки
Барбара Тейлор Маккафферти. Взъерошенные перья
Барбара Тейлор Маккафферти. Гвоздь в пятке
Элен Макклой. Убийство по подсказке
Элен Макклой. Две трети призрака
Найо Марш. Убийца, ваш выход!
Елена Михалкова. Кто убийца, миссис Норидж? (сборник отличных ретро-детективных рассказов, некоторые сюжеты - герметичные)
Елена Михалкова. Нежные листья, ядовитые корни
Оксана Обухова. Немного страха в холодной воде (запертая комната)
Оксана Обухова. Паника, убийство и немного глупости
Оксана Обухова. Садовник для дьявола
Дженнифер Роу. Печальный урожай
Николай Свечин. Убийство церемониймейстера (строго говоря, не соответствует всем признакам герметичного детектива, но круг подозреваемых жестко определен с самого начала, поэтому дело расследуется как типовое герметичное)
Мачей Сломчинский (Джо Алекс). Скажу вам, как погиб он
Мачей Сломчинский (Джо Алекс). Смерть говорит от моего имени
Рекс Стаут. Гамбит
Татьяна Степанова. Все оттенки черного
Татьяна Степанова. 29 отравленных принцев
Татьяна Степанова. Прощай, Византия!
Евгений Сухов. Бандитская губерния (запертая комната)
Джорджетт Хейер. Лакомый кусочек
Сирил Хейр. Простым канцелярским шилом