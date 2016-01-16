Театральные детективы

Оказалось, поисковиком невозможно найти нужные книги. Надеюсь на вашу помощь, дорогие чточитатели. Годятся как уголовщина в театральных труппах, так и любительские спектакли с убийствами.
Герметичность не обязательна, но желательна. Цирковые детективы не нужно – это отдельная категория.
Чтобы вам легче было ориентироваться и не повторять одно и то же, привожу список театральных детективов, уже прочитанных мной в «отчетный период»:
Однозначно понравились:
Картер Браун. Коварная Саломея
Светлана Гончаренко. Дездемона умрет в понедельник
Элен Макклой. Убийство по подсказке
Найо Марш. Убийца, ваш выход!
Ирина Мельникова. Финита ля комедиа
Мачей Сломчинский (Джо Алекс). Смерть говорит от моего имени
Читабельные с разной степенью добротности:
Джозефина Белл. Смерть на каникулах
Энтони Беркли. Второй выстрел
Тиана Веснина. Игра в убийство
Ирина Градова. Танец над пропастью
Ольга Игомонова. Вирус самоубийства
Джон Диксон Карр. Паника в ложе "В"
Варвара Клюева. Не прячьте ваши денежки
Наталья Костина (Наталия Костина-Кассанелли). Яд желаний
Эд Макбейн. Смерть по ходу пьесы
Анна Малышева. Западня
Александра Маринина. Смерть как искусство
Михаил Март. Театр мертвецов
Найо Марш. Перчатка для смуглой леди
Найо Марш. Премьера убийства
Найо Марш. Убийство в стиле винтаж
Глэдис Митчелл. Убийство в опере
Анна Михалева. Сама себе враг
Хью Пентикост. Смерть в театре
Эллен Полл. Труп на балетной сцене
Вера Русанова. Пьеса для обреченных
Лариса Соболева. Убийство по Шекспиру
Татьяна Устинова. Шекспир мне друг, но истина дороже
Ежи Эдигей. По ходу пьесы
Слабые, некачественные, скучные:
Борис Акунин. Весь мир театр
Майкл Иннес. Гамлет, отомсти!
Нора Робертс. Свидетельница смерти
Кристофер Фаулер. Темный аншлаг
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